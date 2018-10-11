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(Görüntülü) İzmir Adliyesi'de gaz kaçağı; zehirlenenler var (1)

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Adliyesi'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılırken, meydana gelen gaz kaçağı sonucu zehirlenenler oldu

11 Ekim 2018 15:27

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Adliyesi\'nde, yangın tüplerinin periyodik bakımı yapılırken, meydana gelen gaz kaçağı sonucu zehirlenenler oldu. Adliyeye çok sayıda ambulansla sağlık ekibi sevk edilirken, binanın boşaltılmasına başlandı.

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