(Görüntülü) İZBAN işçisi greve hazırlanıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, kent içi ulaşımda önemli bir yeri olan İZBAN\'da, işveren ile sendika arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanmasının ardından grev ilanı asıldı. Demiryol İş Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, talep ettikleri ücretler ile İZBAN işçisine sınıf atlatıp, zenginler kulübü üyeliği sağlamadıklarını söyledi. Türk İş 3\'üncü Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım da toplu sözleşmeyi masada bitirmek istediklerini belirtti. İzmir\'de yüzde 50\'si Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50\'si de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları\'na (TCDD) ait olan İZBAN\'da süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden sonuç elde edilemedi. 338 personelin örgütlü bulunduğu Demiryol İş Sendikası İzmir Şubesi, grev ilanını, bugün yaklaşık 30 işçi ile birlikte Alsancak Tren Garı\'nda yaptığı açıklamanın ardından astı. Türk İş 3\'üncü Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, konfederasyonun 1 milyon üyesi ile 1952 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürdüğünü ve asla sermayeye düşmanı olmadıklarını söyledi. Yıldırım, \"Biz, bize ait olanları almak için yola çıktık. Onları alıncaya kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi, sürece katılmayacağına dair açıklama yapmış. Bu doğru bir uygulama değil. Toplu sözleşmenin masa başında bitmesi için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Bizim elimiz havada kalmasın. Biz atla deve istemiyoruz. Yapılan cironun yarısına falan talip değiliz. Bir yıllık enflasyon yüzde 22,5 olmasına rağmen, bize sunulan ücret ortalaması 10 ile 15 civarında. Bu sözleşmenin masa başında bitmesi için elimizi havaya kaldırdık. Çalışanların hakları için gerekirse eylem gerekirse grev yapacağız\" dedi. 127 GÜN SÜREN GÖRÜŞME SONUÇ VERMEDİ 127 gün boyunca görüşmelerin sürdüğünü fakat uzlaşma sağlanamadığını kaydeden Demiryol İş Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de İZBAN işçisinin, 7 meslek grubuna ayrıldığını, bunların içerisinde en yüksek ücretin 2619 TL brüt ücret olduğunu söyledi. En yüksek ücreti alan bu grupta dahi 2019 TL ücret alan üyelerinin olduğunu aktaran Ervüz, \"Daha az ücret alan arkadaşlarımızın ücretlerini siz düşünün. Sözleşmenin teknik uygulamasında, yeni işe alınanlara uygulanan 1 yıl yüzde 75, 2 yıl yüzde 85 ücret ve eksi kıdem uygulaması nedeniyle 47 arkadaşımız asgari ücret alıyor. 87 arkadaşımız 2100 TL altında, 36 arkadaşımız 2100- 2300 TL aralığında ücret alıyor. İZBAN\'da en yüksek ücret grubunda çalışan bekar bir arkadaşımız tüm sosyal ödemelerle birlikte ikramiyelerde dahil olmak üzere mevcut vergi diliminde 2390 TL net ücret alıyor. Bunun yanında asıl çarpıcı olan 1878 TL net ücret alanların sayısı küçümsenmeyecek boyutta olmasıdır\" diye konuştu. Türkiye\'de mevcut ekonomik koşullarda sendika olarak istedikleri yüzde 28 zam oranının, oldukça makul seviye olduğunu kaydeden Ervüz, \"Biz taleplerimizle İZBAN işçisine sınıf atlatıp zenginler kulübü üyeliği sağlamıyoruz. Günde 300 bin kişiyi işine, okuluna, hastaneye ulaştıran İZBAN çalışanları olarak huzurlu bir şekilde çalışacak ücret talebimiz var\" dedi. Konuşmalardan sonra grev ilanı asıldı. Sendika, greve çıkacağı tarihi gelecek günlerde açıklayacağını duyurdu.