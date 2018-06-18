(Görüntülü) İşte Adalar'da kullanılacak elektrikli araçlar

Özgür DENİZ KAYA - İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adalar\'da elektrikli araç kullanılmasının planladığını açıkladı. İBB\'den yapılan açıklamaya göre, öncelikle Kınalıada\'da olmak üzere; her biri en fazla 12 kişilik olmak üzere elektrikli araçla toplu taşımacılığın yapılması amaçlanıyor. İlk aracın önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi. Yolculuk ücretleri ise İstanbulkart ile entegre olacak. İBB Meclisi kararı ile elektrikli araçların işletmesini İSPARK yapacak. Kınalıada\'daki testin ardından diğer adalardaki toplu taşıma hizmetinin de elektrikli araçlarla yapılması amaçlanıyor.