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(Görüntülü) İstanbul'un plajları sezonun ilk günü boş kaldı

Ali AKSOYER / İSTANBUL(DHA)  - İSTANBUL'un plajları Haziran ayı itibariyle açıldı

02 Haziran 2018 19:21

Ali AKSOYER / İSTANBUL(DHA)  - İSTANBUL\'un plajları Haziran ayı itibariyle açıldı. Ancak hem Ramazan ayı olması hem de kuvvetli poyraz nedeniyle ilk gün plajlara ilgi az oldu. Caddebostan plajı havadan görüntülendi.


 

RAMAZAN VE POYRAZ ETKİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarında bulunan plajlarda sezon açıldı. Sezonun ilk gün hem Ramazan ayı olması hem de kuvvetli poyraz nedeniyle plajlara ilgi olmadı. Caddebostan\'da bulunan ve yaz aylarında dolu olan plajda sezonun ilk gününde ilgi görmedi. Boş plaj havadan görüntülendi.


 

481 CANKURTARAN ÇALIŞIYOR

İstanbul\'da 12 İlçede bulunan toplam 46 bin 800 metre uzunluğundaki 38 plajda sürekli cankurtaran hizmeti veriliyor. Plajlarda bu yıl toplamda 35 jet-ski, 7 kurtarma botu, 2 adet can simidi taşıyan drone, 14 ATV aracı ile 481 personel cankurtaran hizmeti verileceği belirtildi. Ramazan Bayramıyla birlikte plajların hareketlenmesi bekleniyor.

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