(Görüntülü) İstanbullu mimarın desteği ile mezradaki depo kütüphaneye dönüştürüldü

Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Kozluk ilçesine bağlı Taşlıdere köyü Doğanacık mezrasında 1970\'li yıllarda derslik olarak kullanılan sonra depoya dönüştürülen tek katlı metruk yapı, İstanbul\'da yaşayan mimar Semra Vatansever\'in 20 bin liralık katkısı ile modern bir kütüphaneye dönüştürüldü. Açılışı yapılan kütüpheneye mimar Vatansever\'in adı verildi. Kozluk\'a bağlı Taşlıdere köyü Doğancık mezrasındaki 5 derslikli ilkokulun idareci ve öğretmenlerinin sosyal medyadan duyurduğu \'kütüphane\' çağrısına, İstanbul\'da yaşayan mimar Semra Vatansever yanıt verdi. Okul müdürü ve öğretmenleriyle iletişime geçen mimar Vatansever, öğrencilere kütüphane kazandırmak için yaklaşık 20 bin liralık destek verdi. Eski yapının kapı ve pencereleri onarıldı, iç ve dış duvarları boyandı. Ayrıca kitaplıklar getirilerek duvarlara monte edildi. Kozluk Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün destekleriyle de kütüphane kitaplarla donatıldı. Semra Vatansever\'in desteğiyle 1970\'li yıllarda okula bağlı derslik olarak kullanılan sonra depoya dönüştürülen tek katlı metruk yapı, modern bir kütüphaneye dönüştürüldü. Adının verildiği kütüphanenin açılışı için Batman\'a gelen mimar Semra Vatansever, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kentteki ve ilçedeki huzur ortamından etkilenen mimar Vatansever, \"Artık Batman\'la bir aidiyetim var\" dedi. Dün sabah saatlerinde mezradaki kütüphanenin açılışını İlçe Kaymakamı Osman Bilici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle birlikte yapan mimar Semra Vatansever\'e, plaket verildi. Kaymakam Bilici, eğitime desteğinden ötürü Vatansever\'e teşekkür etti.