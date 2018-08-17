(Görüntülü) İstanbul'daki Suriyelilerden 'Dolar bozdurma' kampanyasına destek...

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL\'da yaşayan bir grup Suriyeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın çağrısına uyarak, Türk Lirası\'na destek için dolar bozdurdu.



Suriye Koordinasyonu ve Arap Derneği işbirliğiyle Suriyeli iş adamları, aileleriyle birlikte dolar bozdurma kampanyasına destek için Fatih\'teki bir dövizci önünde bir araya geldi. Ellerinde \'ABD mallarını boykot edin\', \'Dolarlarınızı TL\'ye çevirin\' yazılı dövizler açan grup, basın açıklaması öncesi 5 adet 1 dolarlık banknot yaktı. Aralarında çocuklarında olduğu Suriyeliler, döviz bürosu önünde kuyruk oluştururken, sırayla ellerindeki çeşitli miktardaki dövizleri bozdurdular.





TÜRK LİRASINA DESTEK AÇIKLAMASI



Suriyeli işadamları yaptıkları açıklamada Türkiye\'ye, destek için dolar bozdurma kampanyasına katıldıklarını açıkladı. Suriyeli Saleh Fadel Saleh Al Turkmany, ABD\'nin Türk lirasına karşı darbe yaptığını belirterek, \"Onlar liranın zayıflamasını istiyorlar. Biz de Türklerin bir parçasıyız ve Türkiye\'nin yanında duracağız. Biz Suriyeliler Topluluğu olarak Türkiye\'nin her zaman yanındayız ve bu ekonomik darbenin karşısında duracağız\" dedi. Halid İsmail ise Suriyeliler olarak ellerinden gelen bütün desteği Türkiye\'ye vereceklerini belirterek, \"İnşallah bu ekonomik darbe de başarısız olacaktır. Türk lirası şükürler olsun ki kendine geliyor ve biz de destek vermeye devam edeceğiz\" şeklinde konuştu.





SURİYELİ ASTRONOT DA DOLAR BOZDURDU



Dolar bozduranlar arasında İstanbul\'da yaşayan Suriyeli astronot Muhammed Ahmed Faris de vardı. Kısa bir açıklama yapan Faris, \"Hem kendi adıma hem Suriye topluluğu için buradayım. Bizim görevlerimizden biri Türkiye\'nin yanında durmaktır. Diyorum ki, Türkiye ileriye gidecektir inşallah\" ifadelerini kullandı.