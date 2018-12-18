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(Görüntülü) İstanbul'da yağmur

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA) İstanbul'da gece boyunca görülen puslu hava sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yerini sis ve yağmura bıraktı

18 Aralık 2018 15:00

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL (DHA) İstanbul\'da gece boyunca görülen puslu hava sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yerini sis ve yağmura bıraktı. Yer yer şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmur nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta görünmez oldu. Gece boyunca hafif pus görülen İstanbul güne yağmur ve sisle uyandı. Şehrin birçok noktasında aralıklarla görülen hafif yağmur ve sis, öğleye doğru Boğaz çevresinde etkisini arttırdı. Tarihi Yarımada\'dan yansıyan görüntülerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nün gözden kaybolduğu görüldü. Öte yandan, Galata Köprüsü\'nde avlanan olta balıkçılarının şiddetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmura rağmen köprüde balık tutmaya devam ettikleri de görüntülere yansıdı.

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