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(Görüntülü) İstanbul'da DEAŞ operasyonu :  9 gözaltı

Müslim SARIYAR - İstanbul (DHA) - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında çatışarak İstanbul'a geldiği belirlenen yabancı uyruklu 9 kişiyi gözaltın aldı İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mü

16 Kasım 2018 18:38

Müslim SARIYAR - İstanbul (DHA) - İSTANBUL Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye\'de terör örgütü DEAŞ saflarında çatışarak İstanbul\'a geldiği belirlenen yabancı uyruklu 9 kişiyi gözaltın aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, Suriye\'de DEAŞ saflarında çatışan yabancı uyruklu kişilerin İstanbul\'a geldikleri yönünde istihbarat aldı. Ekipler alınan bilgi üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan araştırmada terör örgütü üyelerinin kimlikleri ve gizlendikleri adresler belirlendi.  Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri sabah saatlerinde Bağcılar, Esenyurt, Sultanbeyli ve Başakşehir\'deki adreslere operasyon başlattı. Çoğunluğu Suriyeli, 9 şüpheli gözaltına alındı.

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