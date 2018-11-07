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(Görüntülü) İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul DHA - İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı

07 Kasım 2018 21:49

İstanbul DHA - İSTANBUL\'da terör örgütü DEAŞ\'a yönelik düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik Sultanbeyli, Pendik, Maltepe ve Sancaktepe ilçelerinde bulunan toplam 25 adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 20 kişiden 18\'i yakalandı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerle birlikte örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildiği öğrenildi.

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