(Görüntülü) İstanbul'a atanan Vali Yerlikaya, terörle mücadele ve eğitimde etkin (Arşiv)

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- SON Valiler Kararnamesi ile Gaziantep\'ten İstanbul\'a atanan Vali Ali Yerlikaya, kentte terörle mücadele, sınır güvenliği ve eğitim konularında yaptığı çalışmalarla dikkat çekti. Tekirdağ\'da görevliyken 2015\'te Gaziantep\'e atanan Vali Ali Yerlikaya, başta terörle mücadele ve eğitim olmak üzere birçok konuda etkin rol üstlendi. Vali Yerlikaya, Gaziantep\'te göreve başlamasının ardından kentte yaşanan terör olaylarına karşı sağladığı koordinasyon ve terör gruplarına yönelik yapılan operasyonlarla adından söz ettirdi. 1 Mayıs 2016 tarihinde DEAŞ üyesi teröristin, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'ne yönelik bomba yüklü araçla saldırısında 3 polisin şehit olmasının ardından, Vali Ali Yerlikaya koordinasyonunda kentte terör operasyonları arttı ve saldırı emrini veren terör örgütü DEAŞ\'ın sözde emiri Yunus Durmaz Çağlayan Mahallesi\'nde düzenlenen operasyonda köşeye sıkışınca üzerine yerleştirdiği bomba düzeneğini patlatarak öldü. Yerlikaya döneminde Gaziantep, başarılı terör operasyonlarıyla eski güvenli günlerine döndü. Vali Ali Yerlikaya, FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında da tavrını net olarak ortaya koydu ve devletin yanında olduğunu belirtti. Darbe girişimi gecesi Valilikte kurulan kriz masasında süreci yöneten Ali Yerlikaya, vatandaşların toplandığı meydana giderek burada yaptığı konuşmayla da darbecilerin karşısında olduğunu ifade etti. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin 24 Ağustos 2016 tarihinde sınır hattının güvenli hale getirilmesi amacıyla başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı boyunca birlik komutanlarıyla bir araya gelen Yerlikaya, sürecin yönetilmesinde etkili oldu. Yerlikaya, kentte özellikle eğitim alanında yapılan yatırımlara da öncülük etti. Hayırsever iş insanları ile görüşmeleri ve Ankara\'daki temaslarıyla kentteki derslik sayısının artmasını sağlayan Vali Ali Yerlikaya, Türkiye\'de ilk olan \'Uluslararası Anadolu İmam Hatip ve Proje İmam Hatip Lisesi\' projesi fikrinin ortaya atılmasından inşasına başlanmasına kadar etkin rol üstlendi. Başta öksüz ve yetim çocuklar olmak üzere sık sık vatandaş ziyaretinde bulunan Ali Yerlikaya ziyaretlere eşi Hatice Nur Yerlikaya ile gitmeye özen gösterdi. Şehit yakınları ve gazileri sık sık ziyaret eden Vali Yerlikaya kentte halkın büyük sevgisini kazandı. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sık sık toplantılar düzenleyen Vali Yerlikaya, yaşanan sorunlara doğrudan müdahil olarak çözüm odaklı çalışmalar ortaya koydu. 1993 yılında Kayseri\'nin Felahiye ilçesine Kaymakam olarak atan Ali Yerlikaya, sırasıyla Şanlıurfa Hilvan ve Yozgat Sarıkaya ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. 29 Mayıs 2003\'te İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09 Şubat 2004\'te Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atanan Yerlikaya, 2007- 2010 arasında Şırnak Valiliği, 2010- 2012 arasında Ağrı Valiliği, 2012- 2015 arasında ise Tekirdağ Valiliği görevlerini yürüttü. Yerlikaya 16 Şubat 2015 tarih ve 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği görevine atanıp, bu kentte yaklaşık 4 yıl görev yaptı. Vali Yerlikaya\'nın 4 çocuğu bulunuyor.