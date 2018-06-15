(Görüntülü) İstanbul-Samsun D-100 karayolunda trafik yoğunluğu (Yeniden)

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM\'un Osmancık İlçesi İstanbul-Samsun D-100 karayolunda aşırı yoğunluk nedeniyle trafik akışı durma noktasına geldi.



Çorum\'un Osmancık İlçesi İstanbul- Samsun D-100 karayolunda, Samsun yönüne aşırı yoğunluk sürücülere zor anlar yaşattı. Bayram öncesi tatile çıkan vatandaşlar trafikte uzun araç konvoyu oluşturdu. Zaman zaman trafik akışı durma noktasına geldi. Bölge ve şehir içi trafik ekipleri, İstanbul-Samsun D-100 karayolunda araç yoğunluğunu azaltmak için ışıklı kavşaklarda sürücüleri ikaz ederek trafik kurallarına uymaları için yönlendirdi.



Bayram tatili için İstanbul\'dan Karadeniz yönüne giden sürücüler, sıcaktan ve araç yoğunluğundan şikayetçi olduklarını belirtti.

