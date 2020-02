(Görüntülü) İSTANBUL İŞ DÜNYASI ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE" PROGRAMINI DEĞERLENDİRDİ

İSTANBUL İŞ DÜNYASI ?ENFLASYONLA TOPYEKUN MÜCADELE\" PROGRAMINI DEĞERLENDİRDİ * TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ?Oyunun mutlaka serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde oynanmasını sağlamamız gerekir\" * Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, ?Biz grup olarak bunu her yönüyle destekliyoruz\" Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA Hazine ve Maliye Bakanlığı ?Enflasyonla Topyekun Mücadele\" programı, Bakan Berat Albayrak tarafından açıklandı. İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen toplantının ardından iş dünyası programı gazetecilere değerlendirdi. TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, ?Enflasyonla mücadelede en kritik adımlardan bir tanesi. İş dünyası olarak bunu bu şekilde görüyoruz. Bu noktada üyelerimizle beraber bu programın içerisinde olmaktan memnunuz. Önümüzdeki 3 yıllık programa bakıldığı zaman, yeni ekonomi programı içerisindeki enflasyonla olan mücadele, Türkiye ekonomisi üzerindeki bu arındırılmayı tamamıyla yukarıya doğru çıkışı sağlayabilecek önemli adımlardan biri. Enflasyonla olan mücadelede temelde iki adımı çok önemli buluyoruz. Bunlardan bir tanesi sıkı para politikasının devamı ve uygulanması ve aynı şekilde bunun devamı olarak tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikalarının topyekun şekilde sürdürülmesi. Bu konuda da sayın bakanlığımızın yaptığı çalışmaları son derece pozitif olarak karşılıyoruz. Ama şüphesiz bu politikalar devam ederken oyunun mutlaka serbest piyasa ekonomisi kuralları çerçevesinde oynanmasını sağlamamız gerekir\" dedi. ZORLU\'DAN TAM DESTEK Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, ?Bugün gerçekten Türkiye\'nin enflasyonla mücadelesi bakımdan çok önemli bir günü. Bu enflasyonu ve dış algıyı kırmanın mücadelesini bütün sanayici ve iş adamlarının vermesini diliyorum. Biz grup olarak bunu her yönüyle destekliyoruz\" şeklinde konuştu. EKMEKLİK UNUN ÇUVALI 85 LİRA Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy ?Bizim ham maddemiz olan özellikle buğdayın fiyatında bakanlığımızın aldığı önemler, Toprak Mahsülleri Ofisi\'nin satışlarını hızlandırması, yerli stoklarını satışa açması, olası eksiklik için ithal buğdayları sektörün kullanımına sunması bizim sektörümüz için çok önemliydi. Bu kampanya kapsamında bizler de şuanda ekmeklik buğday unundaki çuval fiyatı 85 liraya kampanyası başlatıyoruz. Bu kampanyada 5 milyon çuvalı hedefliyoruz\" dedi. ?ÜLKEMİZE DAHA FAZLA DÖVİZ GETİRMEK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ\" TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya ise, ?Biz sektör olarak vatandaşlarımıza hem en ucuz tatili sağlamak için elimizden geleni yapacağız ayrıca Türkiye\'ye gelen dövizin revizesi için çalışıyoruz. Ülkemize daha fazla döviz getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız\" şeklinde konuştu. Görüntü Dökümü: