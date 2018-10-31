(Görüntülü) İstanbul Havalimanı'nda ilk sefer

İbrahim YILDIZ-Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Havalimanı\'nda ilk ticari uçuş Türk Hava Yolları\'nın (THY) İstanbul-Ankara seferiyle başladı. İlk sefer, THY\'nin Boeing 777 tipi uçağıyla saat 11.30\'da gerçekleşti. İlk uçuş için bilet alan yolcular, sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı\'na geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan da check-in kontuarına gelerek temsili biletini aldı. Daha sonra hava kontrol kulesine geçen Bakan Turhan, uçağın kalkış talimatını vererek, uçuşu buradan takip etti. İlk uçak saat 11.30\'da Ankara\'ya havalandı.