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(Görüntülü) İslahiye'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

Kadir ÇELİK İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye İlçesi'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 98?inci yıl dönümü törenle kutlandı

13 Kasım 2018 18:19

Kadir ÇELİK İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nin, düşman işgalinden kurtuluşunun 98?inci yıl dönümü törenle kutlandı. Demokrasi Meydanı\'ndaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başlayan kutlama programına; Nurdağı Kaymakamı ve İslahiye Kaymakam vekili Lokman Düzgün, 106\'ncı Topçu Alayı Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, daire amirleri, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Öğrencilerin şiirler okuduğu ve mehteran takımının gösteri yaptığı etkinlikler, geçit töreniyle son buldu.

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