(Görüntülü) İslahiye'de kaza 2 yaralı

GAZİANTEP?in İslahiye ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sürüye dalan otomobilin sürücüsü ile sürünün çobanı yaralandı.

Kaza, dün gece Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Hamdi Tan (45), yönetimindeki 34 JG 3401 plakalı otomobil ile ilerlerken direksiyon kontrolünü kaybederek yol kenarındaki tarlada otlayan sürünün arasına daldı. Kazada, 2 koyun telef olurken sürücünün çobanı Süleyman Polat (35) ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler yaralı sürücü ile çobanı ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Süleyman Çoban, hayati tehlikesi bulunduğu belirlenince Gaziantep\'e sevk edildi.

Ayakta tedavisi yapılan otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.