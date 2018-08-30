(Görüntülü) İSLAHİYE'DE DÜĞÜN MAGANDALARINA OPERASYON 6 GÖZALTI

Haber-Kamera Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, düğünde havaya ateş açılması sonucu 3 kişinin yaralanmasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı. Olay, geçen hafta ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Kozdere Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir çiftin, ilkokul bahçesinde düzenlenen düğününe katılan davetlilerden bazıları pompalı tüfek ve tabancalarla havaya ateş aştı. Henüz kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından havaya açılan ateşle 3 kişi yaralandı. Yaralılar, yakınları tarafından İslahiye Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edilirken, jandarma düğün görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, görüntülerde ateş açtıklarını belirlediği E.E., T.K., İ.K., Ö.Y., M.Ö. ve R.A.\'yı evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Ekiplerin, adreslerinde yapılan aramada ise 4\'ü ruhsatlı, 1 kurusıkı toplam 5 tabanca ele geçirildi. Jandarmada ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E., T.K., Ö.Y. ve M.Ö. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, İ.K.\'ya ise kurusıkı tabanca bulundurmak suçundan 1046 TL idari para cezasıyla serbest bırakıldı.