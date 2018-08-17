(Görüntülü) İslahiye'de dişi kurbanlık denetimi

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesinde, kurulan kurbanlık pazarı denetlenerek, küpe kontrolü yapıldı, dişi hayvan satışı yapılmaması konusunda satıcılar uyarıldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından dişi hayvan kesiminin yasaklanmasıyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü veterinerlerden oluşan ekipler kurbanlık pazarını denetledi. Beyler Mahallesi\'nde kurulan pazarda denetim yapan ekipler, şüpheli gördükleri küçük ve büyükbaş hayvanlarını cep telefonundaki uygulama ile küpe kontrolünü, ilçe dışında gelen hayvanların nakil belgesi ile sağlık raporunu kontrol etti. Hayvan pazarındaki dişi hayvanlar tespit edilen satışına izin vermeyen ekipler, besiciler ile vatandaşları da broşür dağıtarak uyardı, hayvan pazarına afişler astı.