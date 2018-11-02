(Görüntülü) İşadamıyla yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadının evlenemeyince şantaj yaptığı iddia edildi

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN\'da yaşayan bir kadın, kadının eski eşi ve kadının eski erkek arkadaşı, bir işadamına kasetli şantaj yaptığı iddiasıyla yargılandı. Delil yetersizliğinden beraat eden kadın, eski sevgilisinin şantaj konuşmalarını kanıt olarak mahkemeye sunması üzerine 1 yıl 8 ay hapse mahkum oldu. Aydın\'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası işadamı Ahmet Ali Tornay (42), iddiaya göre, 3 yıl önce bir yakınını ziyarete gittiği hastanede tanıştığı o dönem evli olan hemşire Berrin S. (Soner) ile yasak aşk yaşamaya başladı. Bu ilişki daha sonra bozuldu, ididiaya göre şu şekilde şantaja dönüştü. Berrin S., işadamından eşinden ayrılarak kendisiyle evlenmesini istedi. Ancak Tornay, boşanmayı kabul etmedi. Bunun üzerine Berrin S., birlikte oldukları sırada gizli kamerayla çektiği görüntüleri kullanarak, işadamına \"Eşinden boşanıp benimle evlenmezsen bu görüntüleri yayınlarım\" diye şantaj yapmaya başladı. Berrin S.\'nin eşi Süleyman T. (Tuncay) ise karısının bir mesajını görünce kendisinden boşandı. Tornay da Berrin S.\'yi terk etti. Bu durumu gururuna yediremeyen Berrin S., görüntüleri eski sevgilisi Öner B.\'ye (Bedioğlu) verdi. İşadamını arayan Öner B., elinde kaseti bulunduğunu söyleyerek, iddiaya göre şantajla 150 bin lira istedi. Tornay ödeme yapmayınca Öner B., yanında Süleyman T. ile birlikte işadamının evini basarak darp etti. Tornay, Berrin S.\'den Süleyman T.\'den ve Öner B.\'den şikayetçi oldu. Tutuksuz sanıklar hakkında \'özel hayatın gizliliğini ihlal, şantaj ve tehdit\' suçlarından dava açıldı. Aydın Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada Öner B. 2 yıl, Süleyman T. ise 10 ay hapis cezası aldı. Öner B. ile Süleyman T.\'nin cezaları para cezasına çevrildi. Berrin S. ise delil yetersizliğinden beraat etti. Öner B., dava sonrası işadamı Ahmet Ali Tornay\'a şantajla ilgili Berrin S. ile yaptığı WhatsApp mesajlaşmalarını verdi. Tornay, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 14. Ceza Dairesi\'ne başvurdu. İzmir\'deki duruşmada tanık Öner B., Berrin S\'nin kendisini azmettirdiğini belirterek, \"Bana elinde görüntüler olduğunu söyleyip bu görüntüleri şantaj için kullanabilirsin\' dediğini söyleyerek, şantajla ilgili konuşmaları delil olarak gösterdi. Mahkeme, Berrin S\'ye \'özel hayatın gizliliği ve şantaj\' suçundan 2 yıl hapis cezası verdi. İyi hal indirimi uygulanarak 1 yıl 8 aya indirildi. Hükmün açıklanmasını da geri bıraktı. Yaşadıklarını anlatan Ahmet Ali Tornay, \"3 yıl önce hastaneye bir yakınımızı ziyarete gitmiştik. Orada bir vesile ile bu hemşire Berrin Soner\'le tanıştık. Biz de ticaretle uğraştığımız için göz önünde bir insan olduğumdan arkadaş olduk ve bir ay kadar bir arkadaşlık yaşadık. Eşinden boşanmak üzere olduğunu söyledi. Ben de eşimden ayrılmıştım. Bir süre sonra kadının evli olduğunu öğrenince kadından ayrıldım. 6 ay sonra kadının bir arkadaşı beni arayarak kendilerinde fotoğraflarımın olduğunu söyleyerek tehdit ve şantajda bulundu. Ben de bunları duyunca savcılığa suç duyurusunda bulundum. Haklarında soruşturma başlatıldı. Böyle olunca üstüme arkadaşlarını salmaya başladı. Eski kocasını bile benim üstüme saldı. Bir kadın yüzünden bir sürü insan mahkemelik oldu ve bazıları hapis cezası aldı\" dedi.