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(Görüntülü) İş Kuleleri önünde hareketlilik (4)

Hasan YILDIRIM- Taner YENER- Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) LEVENT'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti

18 Eylül 2018 19:00

Hasan YILDIRIM- Taner YENER- Zeki GÜNAL/İSTANBUL, (DHA) LEVENT\'te bulunan İş Kuleleri önüne gelen bir kişi elindeki silahla 2 el ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, polise teslim edildi. Edinilen bilgilere göre otomobiliyle saat 14.30 sıralarında Levent, Menekşe Sokak üzerindeki İş Kuleleri önüne gelen bir kişi, arabasını yol üzerine park ederek yanındaki tüfekle etrafa ateş etti. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen kişi, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Levent Polis Merkezi\'ne götürüldü. Olay Yeri İnceleme ekipleri yerdeki tüfek ve çanta üzerinde inceleme yaptı, tüfek polis merkezine götürüldü.

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