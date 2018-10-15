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Dünya

(Görüntülü) İran : ABD bir an önce Suriye'yi terk etmeli

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Ekim (DHA) - ABD'nin Fırat'ın doğusunda bir Kürt devleti oluşturmaya yönelik iddiaları değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi,  ABD'nin Suriye'deki varlığının yasadışı olduğunu ve bir an önce bu ülkeyi terk

15 Ekim 2018 17:48

Ekber Karabağ / Tahran, 15 Ekim (DHA) - ABD\'nin Fırat\'ın doğusunda bir Kürt devleti oluşturmaya yönelik iddiaları değerlendiren İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi,  ABD\'nin Suriye\'deki varlığının yasadışı olduğunu ve bir an önce bu ülkeyi terk emesi gerektiğini söyledi.

Basın toplantısında konuşan Kasımi, ABD\'nin Suriye yönetiminin talebi olamadan bu ülkede bulunduğunu hatırlatarak, \"ABD\'nin Suriye yönetiminden izin almadan bu ülkeye müdahalesi  tüm uluslararası normlara aykırı yasadışı bir eylemdir\" dedi.

\"ABD Suriye\'ye her türlü eylem ve müdahaleden hızla kaçınmalı  ve  eylemlerini durdurmalı\" diyen İranlı Sözcü, \" ABD\'nin yayılması politikası bilindiğinden, istikrarsızlık oluşturmak ve yenilgiye uğrayan teröristleri destek için Suriye\'de bulunuyor\" suçlamasında bulundu.

Kasımi, \"ABD \'ye bir an önce Suriye\'yi terk etmesini  ve bu ülkenin işlerinde müdahale etmemesini tavsiye ediyoruz\" dedi.

Cemal Kaşıkçı açıklaması

İranlı Sözcü,  Suudi Arabistan\'ın İstanbul  Konsolosluğu\'na girdikten sonra kendisinden haber alınmayan gazeteci Cemal Kaşıkçı\'ya konusunda  olayın açıklığa kavuşmasının ardından pozisyon belirteceklerini söyledi ve ekledi,  \"Olayın ne olduğu anlamak için beklemeliyiz\" (Fotoğraflı)


 

Görüntü Dökümü :


 

- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi\'nin ABD\'nin Suriye\'de bulunmasına ilişkin açıklaması

- Behram Kasımi\'nin gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda kullandığı ifadeler

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