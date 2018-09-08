(Görüntülü) İntihar etmek için kayalıklara çıktı

Cüneyt ÖZFİDAN/Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, T.G. (23) kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Zaman zaman boyu 10 metreyi bulan dalgaların arasında kalan genç, AFAD, polis ve 112 Acil ekipleri tarafından kurtarıldı.



Olay akşam saatlerinde, Fener Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla gezmeye çıkan T.G., bilinmeyen nedenle kayalıklara çıkarak intihar girişiminde bulundu. Gencin arkadaşları durumu ailesine, polise ve 112 Acil ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, genci ikna etmeye çalıştı. Polisin ve AFAD ekiplerinin ikna çabalarına rağmen kayalıkların ucuna kadar giden genç, zaman zaman boyu 10 metreyi bulan dalgaların da arasında kaldı. Yüreklerin ağza geldiği anların yaşandığı olayda, T.G. bir süre sonra kayalıklardan yukarıya çıktı. AFAD, 112 Acil ve polis tarafından kayalıklardan alınan T.G., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.