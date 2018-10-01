(Görüntülü) İnternet üzerinden dolandırıcılığa 3 tutuklama

Mesut MADAN BURDUR, (DHA) BURDUR\'da internet üzerinden başka hesaplara para aktararak dolandırıcılık yapmakla suçlanan 7 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3\'ü tutuklanırken, 4\'ü adli kontrolle bırakıldı. Burdur\'da bir banka şubesi çalışanı hesabından tanımadığı birinin hesabına internet üzerinden para aktarıldığını fark etti. Çalışan durumu Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Banka önünde tertibat alan Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bankamatikten para çekmeye çalışan bir kişiyi yakaladı. Şüphelinin sorgusunun ardından olayla ilgili 6 kişi daha gözaltına alındı. 7 şüphelinin 5 ildeki birçok hesaptan başka hesaplara internet üzerinden para aktardıkları belirlenirken, bu yolla elde ettikleri miktarın henüz tespit edilemediği kaydedildi. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.U., A.T. ve F.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli adli kontrolle bırakıldı. Tutuklanan A.T. ve F.K.\'nın 5 bin lira kefalet ücreti yatırmaları halinde serbest kalacağı öğrenildi.