(Görüntülü) İnşaattan minibüsle hırsızlık kamerada

BOLU,(DHA)- BOLU\'da, inşaattan 15 bin lira değerinde inşaat malzemesi çaldığı iddia edilen hırsızlardan 2\'si yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kılıçarslan Mahallesi\'nde bir inşaattan yaklaşık 15 bin liralık malzeme çalındığını fark eden inşaat sahibi, durumu polise bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına inceleyerek hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheliyi tespit etti. Polis, şüphelilerin, dün gece saatlerinde de aynı inşaata geldikleri ihbarını aldı. Çalıntı plakalı araçla inşaata gelen şüpheliler polisi görünce kaçtı. Yarım saatlik kovalamaca sonucu şüphelilerden S.E.(41), O.B.(45) Kültür Mahallesi\'nde yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheli K.Ç. ve Y.B.\'nin ise, yakalanması için çalışma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E.\'nin, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve aralarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak gibi 10 ayrı suçtan arandığı, O.B.\'nin ise 14 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA Şüphelilerin hırsızlık anlarının yansıdığı güvenlik kameralarında, S.E. ve O.B.\'nin ikiz plakalı bir araçla inşaata geldikleri ve inşaat malzemelerini araca yükledikleri görüldü.