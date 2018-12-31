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(Görüntülü) İnşaattan düşen işçi yaralandı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, inşaatta beton dökümü sırasında dengesini kaybederek ikinci kattan kaldırıma düşen işçi, yaralandı

31 Aralık 2018 17:17

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'te, inşaatta beton dökümü sırasında dengesini kaybederek ikinci kattan kaldırıma düşen işçi, yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Şıh Mehmet Mahallesi\'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın ikinci katında beton dökümü sırasında, adı öğrenilemeyen işçi, dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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