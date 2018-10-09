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(Görüntülü) İnşaattan düşen işçi öldü, yakınları sinir krizi geçirdi

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Samandağ ilçesinde, Özer Dadük (34), çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşmesi sonucu yaşamını yitirdi

09 Ekim 2018 17:57

Ali ARSLAN/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA) - HATAY\'ın Samandağ ilçesinde, Özer Dadük (34), çalıştığı inşaatın 5\'inci katından düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Ölüm haberini alıp, inşaata gelen Dadük\'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Olay, saat 11.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi\'ndeki 5 katlı inşaatta meydana geldi. Özer Dadük, çalıştığı inşaatın en üst katından, henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Dadük\'ün zemine çakıldığını gören diğer işçiler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Dadük\'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölüm haberini alıp, inşaata gelen Dadük\'ün yakınları, sinir krizi geçirdi. Özer Dadük\'ün cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, soruşturma başlattı.

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