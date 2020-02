(Görüntülü) İnönü: 500 milyon dolarlık 9 gayrimenkulü Şişliliye yeniden kazandıracağız (1)

Gökhan Artan / İstanbul, (DHA) Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, Bilgi Üniversitesi\'ne kendisinden önceki dönemde 2 TL\'ye satılan İstanbul Mecidiyeköy\'deki 7 bin metrekarelik taşınmazı geri almak için açtıkları davayı kazanmalarıyla ilgili konuştu. İnönü, “Şişli’nin 500 milyon dolar değerinde 9 adet gayrimenkulü var. Amacımız bu binaları Şişli halkına geri kazandırabilmek. Sonuçta Şişli’nin malının Şişlilinin tasarrufunda olduğuna inanıyorum. Bilgi Üniversitesi’nin kampüsü iki liraya satılmış. El insaf.” dedi. AMACIM BU BİNALARI ŞİŞLİ HALKINA KAZANDIRMAK Şişli’nin malını tekrar Şişlililere geri kazandırmak için elinden gelen mücadeleyi vereceğini dile getiren Hayri İnönü, “Şişli’nin 9 adet gayrimenkulü var. Bu gayrimenkuller bizden önceki dönem, benim belediye meclisi üyesi olduğum dönem. Bu araziler bir vakfa her biri 1\'er lira karşılığında 30 yıllığına kiralanmış. İntifa hakkı diye bir hak vardır. İntifa hakkı kullanım hakkını tapuya kaydediyorsun, o gayrimenkul haklarından istifade ediyor o intifa hakkı verilen kişi. Bu bir vakıf. Vakfın da bir okulu var. Bu gayrimenkullerin bir çoğunda bu okullar var. Bunların bir kısmı Ayazağa’nın Sarıyer’e geçmesi ile birlikte Sarıyer’e verildi bu arsalar. Biz bunları da takip ediyoruz. Hatta bir binamız var Sarıyer’de. Sarıyer’de bir üniversite binası yapıldı. Tabii çok güzel bir bina oldu. Bizim belediyemizin finansa ettiği bir bina. Eski belediyenin olduğu binamız var. Benim amacım bu binaları tekrar Şişli halkına geri kazandırabilmek” dedi. KAZANACAĞIZ ÇÜNKÜ KAMU ZARARI VAR Davaları kazanacaklarına inandıklarını çünkü kamu zararı durumunun söz konusu olduğunu ifade eden Hayri İnönü, \"36 tane dava kazandık bu binalar ile ilgili ve hukuki süreç devam ediyor. Yarın bitecek diye bir şey söylemiyorum. Belediye olarak yer kiralamak zorunda kalıyoruz. Sene e 3 milyon lira civarında bir para veriyoruz kiraladığımız yerlere. Öte yandan kendi mallarımızı 1 lira olarak yani parasız olarak bir yere vermişiz. Bu bir çelişki. Bununla ilgili Sayıştay’ın raporları var. Aleyhimize raporları var. \'Sizin bu kadar binanız var. Siz bunları nasıl bir yere verirsiniz de siz bu kadar kira verirsiniz\' diye tespitleri var. Bir yer daha var orası satılmış. O meclis kararında benim de imzam var. Diyorlar ki \'senin de imzan var.\' O dönem grup kararı alınmış ben de imzalamışım daha doğrusu olumlu oy kullanmışım. Ret oyu kullanmamışım. Tabii bugün de düzeltiyorum. Her zaman her yaptığınız doğru değil ki. Bakın iktidar olmak ile iktidar olmamak arasında fark vardır. İktidar olduğunuz vakit siz kamunun ihtiyaçlarını yerine getirmek zorundasınız. Herhangi bir parti gözetmeden. Ben burada kamunun hakkını koruyorum” diye konuştu. ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜ İLE 2 LİRAYA SATILMIŞ. EL İNSAF Bilgi Üniversitesi’nin kampüsünün iki liraya satıldığını hatırlatan İnönü şunları söyledi: \"El insaf. Üstelik başka şeyler de var. Satış işlemlerinde de eksiklikler var. Belediyenin her şeyini satabilirsiniz. Belli bir sistemden geçmesi lazım. Usulüne göre olsun. Orayı da geri almak ile ilgili mücadelemiz var. İki süreçte kazandık. Şimdi Yargıtay’a vermiş Bilgi Üniversitesi. Onu da kazanacağız diye ümit ediyorum. Bunlar kamu zararı, kamunun malı. Benim de değil. Şişli\'nin. Şişli\'de vergi veriyorsanız, Şişli\'de vergi veren bizden hesap sorma hakkına sahiptir. 36 dava kazandık 9 tane gayrimenkul bunlar. Aşağı yukarı 500 milyon dolardan bahsediyoruz. Fiyat önemli değil. 1 milyon dolar da, 100 bin dolar da olsa aynı şeyi yapmak lazım. Aslında paranın yüksekliğine bakmamamız lazım\" BEDAVAYA KİMSEYE VERİLEMEZ \"Önemli olan Şişli’nin malının Şişli’de kalması lazım. Bedava kimseye verilemez\" diyerek konuşmasını sürdüren Hayri İnönü, \" Bazen bana kızıyorlar eğitim iyi bir şey, eğitim için kullanıyorlar. Tamam iyi hoş da siz bir yatırım yaparken düşünmeniz lazım. Yatırımı geniş perspektifte düşünmeniz gerekiyor. Bütün fizibilitesini yapacaksınız. Okul ise \'nerede öğrencileri okutacağım\' diye düşüneceksiniz, eğer fabrika yapacaksanız \'fabrikayı nerede kuracağım\' diye düşünmeniz lazım. Bunların hepsini düşünmek lazım. Başkasının malını alıp, onu kullanıp kendime bir rant sağlayamam. Sonuçta Şişli’nin malının Şişlilinin tasarrufunda lazım geldiğine inanıyorum\" İLÇENİN İKİ SORUNU VAR OTOPARK VE YEŞİL ALAN 2014 yılında ilçede yeşil alan olmadığı yönünde yaptığı açıklamalardan bu güne ne değiştiği yönünde soru üzerine Hayri İnönü şunları söyledi: \"Ne yazık ki bir şey değişmedi. Şişli’nin iki tane sorunu var. Birisi otopark. İkincisi yeşil alan. Bakın, Ali Sami Yen bölgesi vardı. Başka bölgeler de vardı. Şimdi İSKİ’nin bir projesi var.Umarım yapacaklar. İSKİ’nin arsasını park haline getiriyorlar. Umarım yaparlar Büyükşehir Belediyesi olarak. Bütün yapılan işler, kim yaparsa yapsın Şişli\'ye nefes aldırıyor. Bizim Maçka Demokrasi Parkımız var. Çocukların oyun oynayacağı yer yok, diyorlar. Diyoruz ki gösterin yapalım. Yok yer. Bazı boş arsalar var. Eğer sahipliyse biz ona gidip bu özel mülkü kamulaştırıyoruz, diyemiyorum kimse kusura bakmasın. Başkasının malında gözüm yok. Düşünsenize sizin malınızı ben \'kamulaştırıyorum\' dersem istemezsiniz. Şişli’de yer yok. Otopark için de imkânlar çok zor. Yer altına yapmamız lazım. Çok maliyetli şeyler. Bu Şişli’nin en büyük sorunu. Yeşil alan hakikaten sadece benim değil çevre belediyelerinde büyük bir sorunu\" KENTSEL DÖNÜŞÜM HAKKINDA Şişli\'de kentsel dönüşümle ilgili olarak Hayri İnönü şöyle konuştu: \"Bizde birkaç tane sorunlu yer var. Bir tanesi Kuştepe bir tanesi de Mahmut Şevket Paşa. Bir kent atölyesi kurduk orada çalışıyoruz. Envanteri çıkarmamız lazım çünkü şöyle arsa birisine ait üzerine birisi bir bina yapmış içinde de başka birisi oturuyor kiracı.Üç değişik yapı var. Gecekondu dediğiniz yerin üstünde beş altı katlı apartmanlar var. Bunların hepsini bir düzene sokmamız lazım. Çok kolay bir iş değil. Kentsel dönüşüm atölyesi kurduk. Kuştepe ile başladık. Bunun envanterini çıkartıyoruz. Kolay iş değil. Uzun vadeli bir iş. Devletin bu konuda bize destek olması yol göstermesi lazım. Buradaki amacımız kişiyi yerinden etmek değil. Kentsel dönüşümü biz yerinde dönüşüme döndürdük. Kişi yerinden kopmasın. Bir medeni bir ortamda oturmayı sağlayalım. Bazı yerlerimiz var. Hakikaten çok kötü. Oturulamayacak, insanların zor oturacağı kalitede yerlerimiz var. İnsanca oturulabilecek yerler sağlamamız lazım. GELECEKTE BENDEN BAHSEDERKEN GÜLÜMSEMELERİNİ İSTERDİM \"Gelecekte ilçenizin sizi nasıl hatırlamasını isterdiniz?\" şeklindeki bir soruya İnönü, \" Benden bahsettiklerinde bir kere gülümsemelerini isterdim. Amcamı biliyorsunuz, Erdal İnönü. Erdal İnönü de öyledir. Hiç kimse kötü bir şey söylemez Erdal İnönü hakkında. Muhakkak ki yaptığı bazı şeyler uymamıştır başka birilerine. Burada Hayri İnönü belediye başkanlığı yaptı. \' İyi bir belediye başkanı oldu\' demeleri benim için yeter. Aday olursam, yine yaptığımız hizmetlere devam edeceğim. Yine sosyal belediyecilik yapacağız. Kurumsallaşmayı tamamlamamız lazım. \" şeklinde cevap verdi.