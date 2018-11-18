(Görüntülü) İnegöl'de kaza 1 yaralı

Yavuz YILMAZ İNEGÖL (Bursa), (DHA BURSA\'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkıp karşı şeride geçen otomobile, yoldan geçen başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. İnegöl\'den Bursa\'ya seyir halinde olan sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 PJ 860 plakalı otomobil, Hikmet Şahin Köprülü kavşağı üzerine geldiğinde kontrolden çıktı. Bariyerleri aşan otomobil karşı şeritte durdu. O sırada Bursa\'dan İnegöl\'e seyir halinde olan 16 FL 602 plakalı otomobilin sürücüsü Aydın Yılmaz(45) kaza yapan araca yardım etmek için aracını hemen yanına park etti. İki araç yol üzerinde dururken Bursa\'dan İnegöl\'e seyir halinde olan Alihan Lale yönetimindeki 16 AJ 977 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce park halindeki 16 FL 602 plakalı otomobile ardından karşı şeride geçen 16 PJ 860 plakalı araca çarptı. Kaza sonucunda yaralan sürücü Alihan Lale, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağllık ekiplerince ilk müdahalesinin yapılmasının ardından İnegöl Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı. Kazaya karışan 3 araç çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.