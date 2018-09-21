(Görüntülü) İncirlik'e FETÖ operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - HAVA Kuvvetleri\'ndeki FETÖ yapılanması soruşturması kapsamında Adana İncirlik Üssü\'ndeki 10\'ncu Tanker Üs Komutanlığı\'nda görevli 1 tabip üsteğmen, 5 astsubay gözaltına alındı.



Sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla harekete geçen polis, belirlediği 6 adrese operasyon yaptı. 4 astsubay Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki evlerinde gözaltına alınırken, 1 tabip üsteğmen ve 1 astsubay, İncirlik Üssü nizamiyesi girişinde yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin çocuklarını örgütün okullarına göndermediği, içki içip, telefonlarına örgütün haberleşme programı olan Bylock programını yüklemediği, kendi aralarındaki görüşmeleri büfe ve ankesörlü telefonlardan yaptıkları iddia edildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler, sorguya alındı.

