T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) İnceleme Heyeti Suudi Konsolosluğuna geldi (1)

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip  başkonsolosluğa geldi

15 Ekim 2018 22:12

Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu\'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında inceleme yapacak ekip  başkonsolosluğa geldi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Yılmaz BEZGİNİSTANBULDHASUUDİ Arabistan BaşkonsolosluğuWashington PostSuudiCemal Kaşıkçı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24