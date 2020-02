(Görüntülü) İkiz ragbiciler, İzmir'in gururu oldu

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- ALMANYA\'nın Oberhausen kentinde 14- 18 Kasım tarihlerinde düzenlenen Sualtı Ragbisi U21 Dünya Şampiyonası\'nda şampiyon olan kadın takımının forveti Evrim Özsoy ve üçüncülük kürsüsüne çıkan erkek takımında mücadele eden ikizi kaleci Görkem Özsoy, İzmir\'in gururu oldu. İkizler, havuz sıkıntısına dikkat çekti. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa Sualtı Ragbisi U21 Dünya Şampiyonası\'na katılan kadın milli takımı tarihi bir başarıya imza atarak turnuvayı birinci tamamladı. Norveç\'i 6-0 ve 3-0, Kolombiya\'yı 2 kez 1-0, İsveç\'i de 9-0 yenen milliler, sadece ev sahibi Almanya ile golsüz berabere kaldı. Erkek milli takımı isi üçüncülük kürsüsüne çıktı. Kadın takımının forveti Evrim Özsoy ve erkek takımının kalecisi olan ikizi Görkem Özsoy, hem ailenin, hem de İzmir\'in gururu oldu. İzmirli Yeşim-Serdar Özsoy çiftinin 17 yaşındaki ikizleri Evrim ve Görkem, sualtı ragbisine 11 yaşında başladıklarını söyledi. Çocukluklarından bu yana her şeyi ortak yaptıklarını belirten ikiz kardeşler, birbirlerini çok başarılı bulduklarını, ancak evde kavga etmekten de geri kalmadıklarını belirtti. Ailelerinin desteği ile 2012 senesinde bu branşla tanıştıklarını ifade eden Evrim Özsoy, \"Havuzla çok küçük yaşlarda tanıştık. Özellikle babamız bizi spora çok teşvik etti. İkizimle aynı sporu yapmayı istedik. Rabiyi denedik ve çok da başarılı olduk. Bu spor, zor gibi gözükse de içine girdiğimizde bize çok eğlenceli geldi, Görkem\'le ragbiyi bırakamadık\" diye konuştu. İkizi Görkem ile kolay kolay anlaşamadıklarını belirten Evrim Özsoy, \"Biz Görkem ile kolay kolay anlaşamayız. O çok sessiz biri. Benim ise daha baskın tarafım var. Genelde kavga ediyoruz, Görkem çok sakin kalabiliyor. Ben ikizimi müsakalarda çok başarılı buluyorum. Su altında birbirimizi izliyoruz. Elbette sesimizi duyuramıyoruz ama ben onu, o da beni hissediyor. Desteğimi alıyor\" dedi. Evrim Özsoy, sporun her zaman hayatının bir parçası olacağını vurgulayarak, \"Öncelikle sporcu disipliniyle okulumdan mezun olmak istiyorum. Bu branşı kesinlikle bırakmayı düşünmüyorum. Amacım ülkeme daha fazla başarılar kazandırmak\" şeklinde konuştu. ÜÇÜNCÜLÜK GETİRDİ Erkek takımının kalecisi Görkem Özsoy ise, \"Evrim kız takımına göre inanılmaz başarılı bir oyuncu, kendisiyle gurur duyuyorum\" ifadelerini kullandı. Ragbiye kardeşinin büyük destekleriyle başladığını anlatan Görkem Özsoy, \"Kardeşimle 11 yaşında bu spora başlarken, top 5 metre derinliğe düşmüştü. Çok küçüktüm, paletlere dahi alışamadım. Evrim beni cesaretlendirip \'O topu alabilirsin\' demişti. Ben de topu aldım, inanılmaz sevindim. O andan itibaren idmanlara çıkmaya, hatta maçlarda yer almaya başladım. Biz kardeşimle daha büyük hedefler koyacağız. Birlikte nice başarılar elde edeceğiz\" dedi. Üçüncü oldukları turnuvadan da bahseden Görkem Özsoy, \"Turnuva keyifli geçti. Takımımız tecrübeliydi. Ufak aksilikler yaşadık ve üçüncülükle yetindik. Daha iyisini yapabilirdik. Ailemize minnetarız. Onların desteği ile bugünlere geldik. Antrenörlerimiz de her zaman yanımızda. Maalesef havuz eksikliğimiz var. Bize daha iyi şartlar sunulursa, ülkemize büyük başarılar getireceğimize inanıyorum\" diye konuştu. ‘KIZLAR ÇITAYI ÇOK YUKARIYA ÇIKARDI’ Hiç gol yemeden dünyanın bir numarası olan ay-yıldızlılarda Milli Takım Teknik Direktörü ve Ege Sualti Ragbi (Ege UWR) Takımı Antrenörü Tarkan Laleli, inanılmaz bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. Açık ara farkla şampiyonluğa ulaştıklarını ifade eden Laleli, \"Kızlarımıza söyleyecek tek kelime bulamıyorum. Tartışmasız rakiplerine açık ara fark attılar. Uzun süren çalımlarımızın meyvelerini topladık. Rakipler bırakın gol atmayı, bizim yarı sahamıza zor geldiler. Ev sahibi Almanya bizimle berabere kaldığında galip gelmiş gibi sevindi. Elde edilen bu başarı çocukların spora bakış açısını değiştirdi. Yarınlar daha güzel olacak. Kızlarımız çıtayı çok yukarı çıkardı\" diye konuştu. HAVUZ SIKINTISINA DİKKAT ÇEKTİ Ege Sualtı Ragbi Kulübü\'nün bünyesinde 250\'ye yakın sporcu olduğunu ifade eden Tarkan Laleli, \"İzmir\'de 4 kulüp daha bulunuyor. Ragbinin gelişmesini istiyorsak, mutlaka İzmir\'in bizlere destek olması gerekiyor. Tüm kulüpler sadece Ege Üniversitesi\'nin havuzunu kullanıyor. Yeteri kadar antrenman saati ve imkanı bulmakta güçlük çekiyoruz. İmkansızlıklar içinde başarılar elde ettik. Daha önce kulüp olarak mayıs ayında gittiğimiz U21, U18 ve U15 Gençler şampiyonalarında 3 kategoride şampiyonluğu göğüsledik. Her platformda Türkiye\'yi ve İzmir\'i temsil eden sporcularımız ile kulüplerimizin desteğe ihtiyacı var. İzmir\'de hatırı sayılı kişilerin ama bireysel sporculara, ama kulüplere destek olmaları gerekiyor. 2019\'daki Gençler Avrupa Şampiyonası\'nı İzmir\'de düzenlemek istiyoruz\" dedi. Erkek Milli Takımı\'nın sporcusu Bulut Çam ise, \"2016 yılında Norveç\'teki şampiyonada ağabeylerimiz zirvede yer almıştı. Onların yakaladığı başarıyı sürdürmek isterdik, ama üçüncü olduk. Gerçekten kendi yaş grubumuzda en iyi mücadeleyi sergiledik. Gelecek yıl şampiyon olacağız\" şeklinde konuştu.