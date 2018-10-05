(Görüntülü) İKİNCİ KATI UYUŞTURUCU SERASI YAPMIŞ

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)



Beylikdüzü\'nde iki katlı bir binaya yapılan uyuşturucu baskınında ikinci katın uyuşturucu serası olarak kullanıldığı ortaya çıktı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beylikdüzü\'nde iki katlı bir binaya düzenlediği uyuşturucu operasyonunda ikinci katın uyuşturucu serası olarak kullanıldığını ortaya çıkardı. Geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda binanın sahibi Ş.K. gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 1 adet tabanca ve şarjör, 5 adet fişek, 369 gram uyuşturucu madde, 144 kök hint keneviri, 2 bin 144 gram satışa hazır hint keneviri, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Ş.K\'nın emniyetteki işlemleri sürüyor