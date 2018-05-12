(Görüntülü) İki Rus askeri gemisi Boğazdan art arda geçti

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL,(DHA) İKİ Rus askeri gemi İstanbul Boğazından art arda geçti. 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemiler Marmara Denize açıldı. Rus donanmasına ait iki askeri gemi saat 13.00 sıralarında art arda boğaza giriş yaptı. 912 borda numaralı askeri mayın tarama gemisi 14.00 sıralarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü altına geldi. Geminin ön bölümünde silahlı askerlerin nöbet tuttuğu gözlendi. Gemideki askerlerin kıyıyı izleyip cep telefonları ile fotoğraf çektiği görüldü. Mayın tarama gemisinin geçişinin ardında kısa bir süre sonra aynı istikamette MB-304 borda numaralı askeri römorkör gemisi de köprünün altında geçiş yaptı. Askerlerin dürbün ile kıyıyı izlediği görüldü. Gemiler 1.5 saatte boğazdan geçişlerini tamamlayıp Marmara Denizi\'ne açıldı.