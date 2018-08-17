(Görüntülü) İki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN\'ın İncirliova ilçesindeki bir barın önünde, husumetli olan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi yaralandı.



Olay, dün saat 23.00 sıralarında, İstiklal Mahallesi Aydın- İzmir karayolu üzerindeki barın önünde meydana geldi. Alacak meselesinden husumetli olduğu öne sürülen iki grup, karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İki grup da araçlarında bulunan pompalı tüfek, tabanca, satır ve bıçakları alarak birbirine saldırdı. Mehmet Çalışkan, Mustafa Çalışkan, Furkan Çalışkan, Uğur Uçan ve Özgür Çalışkan, pompalı tüfek ve tabancadan çıkan kurşun ile saçmalarla yaralandı. Saçma ve kurşun isabet eden bazı araçlarda hasar oluştu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.



Kavgaya karışan Şaban Ç. ve Mustafa A. polis tarafından gözaltına alındı, Aziz Ç.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Olayda kullanılan 2 pompalı tüfek, 1 tabanca, 1 bıçak ve 1 satıra da el konuldu.

