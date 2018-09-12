(Görüntülü) İHD'den 12 Eylül protestosu

Erhan TEKTEN/İSTANBUL, (DHA) İNSAN Hakları Derneği İstanbul Şubesi 12 Eylül 1980 askeri darbesini protesto etti. TRT İstanbul Radyo Binası önünde saat 12.30\'da toplanan grup pankart açtı. Herhangi bir slogan atmayan grup adına yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: \"Biz hükumetin Anayasayı uluslararası sözleşmeleri çiğnemesinden vazgeçmesini umuyoruz. Bu noktada AK Parti iktidarına \'12 Eylüllere ve darbelere karşı olduğunu kanıtla\' çağrısında bulunuyoruz. Bunu kanıtlamanın yolu, darbeleri önlemek için yapılması gereken bellidir; darbe kurumlarını kapatmak, darbecileri ve bu vesile ile işlenen her tür suçu cezalandırmak, hak ve özgürlükleri genişletmek, baskıdan kurtarmak, demokratikleşme yanında barışı sağlamak ve kurumsallaştırmak. Eğer darbelere karşıysa iktidarı bunun gereğini yapmaya çağırıyoruz\". Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağıldı.