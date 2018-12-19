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(Görüntülü) İGA'dan su baskına ilişkin açıklama

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL (DHA)-İGA'dan su baskına ilişkin açıklama yazılı açıklama yapıldı

19 Aralık 2018 19:12

İbrahim YILDIZ-İSTANBUL (DHA)-İGA\'dan su baskına ilişkin açıklama yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

İstanbul\'da en fazla yağışın (24 saatte toplam 80,6 mm) düştüğü bölgemizde, yağıştan dolayı Akpınar ve İGA ana yerleşkemizin sadece otopark alanları olumsuz etkilenmiştir. Su baskını sonrasında İSKİ ve İGA yetkilileri tahliye işlemlerini ivedilikle başlatmış ve şu saat itibarıyla tamamlanmıştır. İşçilerin yatakhanelerinde ise herhangi bir su baskını gerçekleşmemiştir. Akpınar yerleşkemiz, İstanbul Havalimanı\'na 9 kilometre, İGA ana yerleşkeye ise 6 kilometre mesafede bulunmaktadır. Su baskınının yaşandığı bölge ile İstanbul Havalimanı\'nın terminal binası ve apron bölgesinin herhangi bir ilişkisi yoktur. İstanbul Havalimanı\'ndaki seferler aksamadan başarılı bir şekilde gerçekleşmektedir.
 

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