(Görüntülü) İftardan sonra kan bağışına çağrı

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) Burdur Kızılay Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Nefise Akdemir, \"Kan alma faaliyetlerimizi iftar saati sonrasına kaydırarak herkesin kan bağışında bulunabilmesini sağlıyoruz\" dedi. Burdur Kızılay Kan Alma Birimi Sorumlusu Dr. Nefise Akdemir, insanların Ramazan ayında oruç tuttuğu için \'kan bağışı yaparsak sağlık açısından zarar görürüz\' endişesi yaşadıklarını ve bu nedenle kan bağışı sayısında düşüş yaşandığını söyledi. Vatandaşın kan verebilmeleri için kan bağışı ekiplerinin Ramazan ayı boyunca iftar saatinden sonra çalışma yapacağını aktaran Akdemir, \"Kan alma faaliyetlerimizi iftar saati sonrasına kaydırarak herkesin kan bağışında bulunabilmesini sağlıyoruz\" dedi. Ramazan boyunca şenlik alanında, Cumhuriyet Meydanı\'nda ve Bucak ile Gölhisar ilçelerinde iftar saati sonrasında kan bağışı alacaklarını kaydeden Akdemir, \"Biz herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Verdikleri bir ünite kanla üç kişinin hayatını kurtaracaklar. Küçük bahaneler onların büyük iyiliklerine engel olmasın. Yaz dönemlerinde insanların tatile gitmesi nedeniyle ve kış aylarında soğuk olması sebebiyle Ramazan ayında oruç tutulması sebebiyle kan bağışı sayısında düşüşler yaşanıyor. Genel anlamda baktığınız zaman Burdur halkı kan bağışına duyarlı. Milli eğitimle yaptığımız eğitim faaliyetleri, üniversitemizde yaptığımız eğitim faaliyetleri çerçevesinde duyarlılık gitgide artıyor\" diye konuştu. Tüm Kızılay Kan Bağış Merkezlerinde kök hücre bağışı da aldıklarını anlatan Demir, \"Herkesi kan bağışı ile birlikte kök hücre bağışçısı da olmaya davet ediyorum. 18- 65 yaş aralığındaki herkes kan bağışı yapabilir. Kök hücre bağışı için ise 18- 50 yaş aralığında olmak gerekiyor\" dedi. Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı da hem toplumsal duyarlılık hem de örnek olmak açısından uzun yıllardır düzenli olarak kan verdiğini ve şu ana kadar 90 ünitenin üzerinde kan bağışında bulunduğunu kaydederek, \"Sağlığı yerinde olan her insan kan verebilir. Kan vermenin insan hayatını kurtarmak gibi manevi özelliğinin yanı sıra vücut sağlığına da büyük katkısı var\" diye konuştu.