(Görüntülü) İETT sürücüsünün örnek davranışı

Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL, (DHA) SULTANGAZİ\'de 4 çocuklu anneye yardım ederek yolun karşısına geçiren İETT otobüsü sürücüsü Tekin Gürler\'in örnek davranışı araç kamerası tarafından görüntüledi.



Dün öğlen saatlerinde 49-G Şişli-Yunus Emre otobüsünde seyahat eden anne ve 4 çocuğu Fizik tedavi hastanesi durağında indi. Anne ve çocuklarının yolun karşısına geçmeye çalışması üzerine İETT şoförü aracından indi. Sürücü 2 çocuğun elinden tutarak karşıya geçirdi. Çocuklar el sallayarak şoförü uğurladı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanınca kullanıcılar sürücüyü duyarlılığından ötürü tebrik etti.