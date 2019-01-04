(Görüntülü) İdlib'te selzedelere yeni çadır kuruldu

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI (Hatay),(DHA) Suriye\'nin İdlib kenti kırsalında geçtiğimiz hafta etkili olan yağış nedeniyle çadırları kullanılamaz hale gelen Suriyeli siviller için yeni çadırlar kuruldu. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ve Fetih Derneği tarafından, selden etkilenen ve yaşadıkları kamplardaki çadırları kullanılamaz hale gelen aileler için ilk etapta 80 çadır kurularak yerleşmeleri sağlandı. İHH Suriye Çalışmaları Acil Yardım Görevlisi Yusuf İslam Yeşil, Suriye\'de geçen hafta etkili olan sel nedeniyle mağdur olan aileler için İHH acil yardım ve arama kurtarma ekiplerince çadır kurulumlarına başladıklarını söyleyerek, 80 aile için çadır kurarak yerleştirildiklerini, çadır kurulumlarının devam edeceğini belirtti.