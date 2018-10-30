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(Görüntülü) İdlib'e beton blok sevkiyatı devam ediyor

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı, sürüyor

30 Ekim 2018 17:01

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE\'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri\'ne (TSK) ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesi için bölgeye beton blok sevkiyatı, sürüyor. TIR\'lara yüklenen beton bloklar, Reyhanlı\'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı\'na getiriliyor. Beton bloklar buradan da İdlib\'e gönderiliyor. İdlib\'e gönderilen malzemeler, TSK\'ya ait 12 gözlem noktası ve askeri birliklerin bulunduğu güvenlik noktalarının güçlendirilmesinde kullanılacak.

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