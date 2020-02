(Görüntülü) İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy: Tek evladımızın burnu kanamadan tamamlamak istiyoruz

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tunceli\'deki Munzur Vadisi\'nde yer alan mağarada sıkıştırılan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili konuştu. Teröristlerin kaçma ya da bir yere sızma ihtimali olmadığı için ihtiyatlı davrandıklarını belirten Ersoy, \"Acele etmeden, tek bir evladımızın burnu kanamadan, bu işi tamamlamak istiyoruz\" dedi.



İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin\'le birlikte incelemelerde bulunmak üzere Erzurum\'a geldi. Vali Okay Memiş\'i makamında ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, Tunceli\'deki Munzur Vadisi\'nde yer alan mağaranın içinde sıkıştırılan teröristlere yönelik düzenlenen operasyonla ilgili soruları cevaplandırdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun açıkladığı gibi ablukanın sürdürüldüğünü kaydeden Ersoy, \"Mağara içindeler. Çok geniş ve büyük bir mağara. Evlatlarımıza bir zarar gelmesin için çok ihtiyatlı ve dikkatli gidiyoruz. Kaçma ihtimalleri ya da başka bir tarafa sızma ihtimalleri söz konusu olmadığı için acele etmeden, tek bir evladımızın burnu kanamadan, bu işi tamamlamak istiyoruz\" diye konuştu.



\'GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ ETKİN MÜCADELE YÜRÜTÜYOR\'



Son yıllarda terörle mücadelede, tarihin en etkin ve başarılı sürecinin yaşandığını vurgulayan Ersoy, şunları söyledi:



\"Ülkemizin huzurunu ve güvenliğini sağlamak, bölücü terör örgütünün hem halkımız üzerindeki hem şehirler üzerindeki her türlü olumsuz etkisini ortadan kaldırmak, onlara zulmetmesini önlemek, çoluk çocuk demeden dağa kaçırdığı insanlarımıza her türlü kötü muamele istismarından kurtarmak için güvenlik güçlerimiz çok kararlı etkin bir mücadele yürütüyor. Hava şartlarına mevsim koşullarına hiç bir olumsuz duruma aldırmadan mücadelemizi devam ettiriyoruz. Jandarmadan polisimize, Mehmetçikten koruculara kadar bu işle ilgili sorumlu olan birimlerimiz ortak bir anlayış ve uyum içinde görevlerini sürdürüyor. Allah\'ın izni ile çalışmalarımız bu şekilde durmaksızın devam ettirerek, Türkiye\'nin bu alandaki başarısını tarihe geçirmek istiyoruz.\"



Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin\'le birlikte başta vali olmak üzere ilgililer ve sahada görev yapan kahramanlara teşekküre geldiklerini dile getiren Ersoy, \"Hem teşekkür etmek hem onları dinlemek, Sayın Cumhurbaşkanı\'mızın, İçişleri Bakanı\'mızın takdirlerini ve teşekkürlerini sunmak, talimatlarını bundan sonra yapılacak çalışmalarla ilgili talimatlarını iletmek üzere Erzurum\'dayız\" dedi.



İçişleri Bakanı Yardımcısı Ersoy ve Orgeneral Çetin, daha sonra Vali Okay Memiş\'ten bilgi aldı. Ersoy ve Çetin, gün boyu Erzurum\'da gezi ve incelemelerde bulunacak.