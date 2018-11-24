(Görüntülü) İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Şırnak'ta

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, kamu hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve ekonomik şekilde verilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) toplantısına katılmak üzere Şırnak\'a geldi. Sabah saatlerinde helikopterle 23\'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı\'na gelen İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı; Vali Mehmet Aktaş ve Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal tarafından karşılandı. Daha sonra Şırnak Valiliği\'ne geçen Çataklı, Valilik Şeref Defteri\'ni imzaladı. Ardından İZDES projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çataklı, şunları söyledi: \"İçişleri Bakanlığı olarak, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması temel hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda; Sayın Bakanımız Süleyman Soylu Beyefendi\'nin talimatları ile İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi projesi uygulanmaya başlanmıştır. Vatandaş odaklı hizmet anlayışının Bakanlığımız taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçme, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek, valiliklerimizdeki iyi uygulama örneklerini paylaşmak üzere İZDES projesini başlattık. Bu projenin birinci aşamasında 81 ilimizi ziyaret çalışmalar gerçekleştirdik. Ve bunlar raporlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın \'Devleti temsil etmek, milletin gönlünü kazanmakla olur\' ifadeleri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı olarak valiliklerimizde başlattığımız \'vatandaş odaklı hizmet seferberliği\' kapsamında, bakan yardımcıları başkanlığında Bakanlığımız üst yöneticilerinden ve uzmanlardan oluşan 6\'şar kişilik heyetlerle 23 ilimizde ikinci tur ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Kalan illerimizde de çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız.\" İZDES projesi kapsamında vatandaşlar ile bir araya gelip, bilgi alış-verişinde bulunacaklarını anlatan Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, şöyle konuştu: \"Bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında, ticaret sanayi odaları ve borsaları, esnaf ve sanatkâr odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile bir araya gelmeyi, görüş alışverişinde bulunmayı hedefliyoruz. Bu projenin amaçlarından bir diğeri de Bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112 Acil, nüfus, göç ve benzeri hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızın bu hizmetlerdeki memnuniyet durumlarını değerlendirmek üzere bunlarla bire bir görüşmeler yapmak sureti ile değerlendirmeler yapma fırsatı bulmak. Bu çalışmalar sonucunda 81 ilimiz ile ilgili genel bir değerlendirme yaparak özellikle iyi uygulama örneklerini diğer illerimizle paylaşmayı, taşradan merkeze merkezden taşraya dönük sağlıklı doğrudan bilgi akışı sağlamayı hedefliyoruz. Bu projenin hem milletimize hem çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.\" Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, daha sonra Vali Mehmet Aktaş ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.