(Görüntülü) İbrahim Erkal memleketinde anıldı

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- İSTANBUL\'da geçen yıl 11 Mayıs\'ta beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden İbrahim Erkal, ölümünün 1\'inci yıl dönümünde memleketi Erzurum\'da anıldı. Şarkılarının seslendirildiği anma programında, Erkal\'ın annesi, kardeşleri ve sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Şarkıcı, söz yazarı ve besteci İbrahim Erkal için Erzurum\'un Narman Belediyesi tarafından anma programı düzenlendi. İbrahim Erkal Kültür Merkrezi\'nde, \'Narman, vefatının birinci yıl dönümünde evladını anıyor\' adlı anma programına, ünlü sanatçının annesi Hatice ve kardeşleri Erdal, Abdullah Erkal, Hatice Erkal Gedik ve Hülya Beyaz\'ın yanı sıra, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Gecede gözyaşları dinmeyen anne Erkal, \"Oğlum çok iyiydi, Allah rahmet etsin.Oğlum babaydı, evlattı. Oğlum tekti, beni yıktı gitti\" diye konuştu. Erzurum\'un tanıtımında İbrahim Erkal\'ın büyük rolünün olduğunu belirten Yücel Ahmet İşleyen, \"İbrahim Erkal\'ı tanımak için \'birlik\' türküsünün sadece sözlerini okumak yeterlidir. Onun felsefesini, tasavvuf ehli bir insan olduğunu anlayacaksınız. İbrahim\'siz Erzurum, adına türkü yakılmamış yare benzer, İbrahim\'siz Erzurum davulsuz- zurnasız bara benzer, İbrahim\'siz Erzurum ağustosta yağan kara benzer\" diye konuştu. Konuşmaların ardından İbrahim Erkal belgeseli izlendi. Belgeseli izleyen anne Hatice Erkal ve sanatçının sevenleri gözyaşlarını tutamadı. Anma programında, sanatçının veliahtı olarak görülen kardeşi Abdullah Erkal ve yerel şarkıcılar, İbrahim Erkal\'ın \'Canısı\', \'Sevme\', \'Bir sana yandım ben\', \'Ömrüm\', \'De get yalan dünya\' başta olmak üzere sevilen eserlerini seslendirdiler. Müzik öğretmeni Ayşe Atam\'ın sanatçının \'Balam\' parçasına çektiği klip ise büyük beğeni topladı.