(Görüntülü) İbradı'da Üzüm Festivali coşkusu

Bülent ÜLKER/İBRADI, (DHA) ANTALYA\'nın İbradı ilçesinde Altınbeşik Kültür Alternatif Turizm ve Üzüm Festivali\'nde Aleyna Tilki konser verdi. Festivalin gündüz bölümünde çeşitli yarışmalar ve etkinlikler yapıldı. İbradı Belediyesi tarafından bu yıl 29\'uncusu gerçekleştirilen Altınbeşik Kültür Alternatif Turizm ve Üzüm Festivali\'nde Aleyna Tilki sahneye çıktı. Festival akşamı Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Futbol Sahası\'nda konser veren Aleyna Tilki\'yi dinlemek üzere Konya, Seydişehir, Beyşehir, Alanya, Antalya ve Manavgat\'tan pek çok kişi ilçeye akın etti. Yaklaşık 1.5 saat sahnede kalan Aleyna Tilki pop şarkılarının yanı sıra Türk Halk Müziği parçaları da seslendirdi. 8 bin kişinin üzerinde dinleyicinin bulunduğu konserde yeni çıkacak klibinin müjdesini de veren şarkıcı beğeni topladı. Aleyna Tilki konserini Akseki Kaymakamı ve İbradı Kaymakam vekili Muhammed Emin Nasır, İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru da izledi. Konser sonunda Başkan Serkan Küçükkuru, Aleyna Tilki\'ye plaket ve çiçek vererek teşekkür etti. Festivalin gece programında ayrıca İlke Türkdoğan\'ın yanı sıra yöresel sanatçı Sami Demircioğlu da sahne aldı. İbradı\'nın yöresel kıyafetleriyle sahne alan Sevil Demircioğlu, İsmail Taş ve Gülşen Üstün ise tef eşliğinde yörenin otantik müziklerini seslendirdi. Festivalin gündüz programında ise bölgede yetişen en iyi üzüm seçildi. Yapılan Üzüm Yarışması\'na 10 farklı üzüm bağında yetiştirilen üzümler değerlendirildi. Jürinin değerlendirmesi sonucu yarışmada İsmail Tutum birinci olurken, Muharrem Akbaş ikinci, Abdullah Güzel üçüncü oldu. İbradı Belediyesi\'nin kardeş belediyesi Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal\'ın da hazır bulunduğu festivalde ayrıca Üzüm Güzeli Yarışması da yapıldı. İbradı Folklor Ekibi\'nin \'Geçmişten bugüne İbradı Halk Oyunları\' gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte pekmez kaynatma seremonisi canlandırıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı\'nın gösteriler sunduğu, çocuk oyun parklarının da kurulduğu festivalde çocuklar da doyasıya eğlenme fırsatı buldu. Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, festivalin ilçedeki birlik ve beraberliği artıracağını belirterek, \"Yörenin doğal ve kültürel zenginliklerini tanıtmak ve başka illere göç etmiş hemşehrilerin yılda bir kez de olsa memleketlerine gelmelerini teşvik etmek için bu festivali düzenliyoruz\" dedi. İbradı\'nın alternatif turizmin başkenti olma yolunda hızla ilerlediğine dikkati çeken Küçükkuru, \"Altınbeşik Mağarası\'ndan Düğmeli Evlere, yılkı atlarından Irmak Vadisi\'ne kadar yörenin pek çok değeri bir numara olmaya aday\" diye konuştu. İbradı Belediye Başkanı Küçükkuru, kardeşlik protokolü çerçevesinde ilçenin iki girişinde bulunan ana yolları sıcak asfaltla kaplatan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal\'a da teşekkür etti.