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(Görüntülü) İBB'yi işgal girişimi davası: 52 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istendi (Arşiv) (2)

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - FETÖ'nün darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nde 14 kişinin şehit olduğu, 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin, 42 er, 1 albay, 3 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş, Eski Afet ve Acil Durum Yöne

14 Mayıs 2018 15:23

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - FETÖ\'nün darbe girişimi gecesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nde 14 kişinin şehit olduğu, 182 kişinin de yaralandığı olaylara ilişkin, 42 er, 1 albay, 3 teğmen, 1 asteğmen, 2 uzman çavuş, Eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan ile eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç\'un yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 26. Ağı Mahkemesi\'nin Kartal\'da bulunan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tamamı tutuklu yargılanan sanıklardan bazıları ile sanık avukatları ve müştekilerin avukatları katıldı. SANIKLARIN TAMAMI İÇİN \'ANAYASAYI İHLAL\' SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ Duruşma Savcısı Eray Akkavak esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Eski Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) İstanbul İl Müdürü Gökay Atilla Bostan ve Eski Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Sekreteri Mehmet Tunç\'un da aralarında bulunduğu 52 sanık hakkında \"Anayasayı ihlal\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istendi. 14\'ER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 3.640\'AR YIL İSTENDİ Bu sanıklardan 50\'si için İlhan Varank\'ın da aralarında bulunduğu 14 kişiyi, \"Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmek\" suçundan 14\'er kez ağırlaştırılmış müebbet, 182 kişiyi, \"Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs\" suçundan da 20\'şer yıldan olmak üzere 3 bin 640\'ar yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Mütalaada sanıkların tamamı için, \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 10\'ar yıla kadar, Mustafa Alper Şengören ayrıca, \"Silahla kasten yaralama\" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanları ile devam ediyor.

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