(Görüntülü) İBB Başkanı Uysal: Önümüzdeki dönemlerde çalışmaları başlatmış olacağız (aktüel)

Cansel KİRAZ-Can EROK-Yılmaz BEZGİN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, \"İnşallah önümüzdeki dönemlerde Anadolu Yakası\'nda, Avrupa Yakası\'nda İstanbul\'un belirli bölgelerinde büyük kurban kesim ve satış alanları, o kesim alanlarında da seyyar kesim mezbahaneler sistemi kurup, vatandaşımız rahat rahat kurbanını kesebilecek. Onların çalışmalarını başlatmış olacağız\" dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, kurban bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Afet Koordinasyon Merkezi(AKOM)\'ni ziyaret etti. Çalışanların bayramını kutlayan Uysal, kurban bayramında alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu.







MEZBAHANELER SİSTEMİ KURULACAK



İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Boğazı\'na toplanan alanlarda İSKİ\'nin arıtma sistemi kurarak kurban kanının boğaz sularına karışmasını önlediğine dikkat çekerek, \"Önümüzdeki yıllarda inşallah bu konular hiçbir şekilde problem olmayacak. Artık kaçak bölgede kurban kesim diye bir şey olmayacak diye düşünüyoruz. Çünkü vatandaşlarımıza bir mezbahane standartlarında kurban kesim alanları oluşturduğumuz takdirde vatandaş başka yerlerde bu sıkıntılara niye katlansın, niye uğraşsın? İnşallah önümüzdeki dönemlerde Anadolu Yakası\'nda, Avrupa Yakası\'nda İstanbul\'un belirli yerlerinde büyük kurban kesim ve satış alanları, o kesim alanlarında da seyyar kesim mezbahaneler sistemi kurup, vatandaşımız rahat rahat kurbanını kesebilecek. Onların çalışmalarını başlatmış olacağız. Şu anda 9 olan o sayılarımız artar veyahut belirli bölgelerde çok geniş alanlar oluşturup oralarda bunları yaparak bu işi inşallah çözeceğiz. En nihayetinde kurban bir ibadet ama görüyoruz ki, geçmişte bazı kurban kesimlerine şahit olduk ki; ibadet mi işliyor, günah mı işliyor orada herkes tereddüt içerisinde. İnşallah o görüntüler olmayacak\" dedi.



(FOTOĞRAF)



\"TRAFİK KURALLARINA UYALIM\"



Bu yıl ilk defa kurbanla ilgili bir yazılım geliştirdiklerini söyleyen İBB Başkanı Mevlüt Uysal, \"Herkes indirip, kurban kesimi yapılacak hayvanların kulaklarındaki küpelerden hayvanların kimliğini, kurban şartlarına haiz olup olmadığını takip edebildi. Önümüzdeki süreçte bunları hep beraber yapacağız. İstanbulluların bayramı bayram tadında yapabilmeleri için bazı arkadaşlarımızın fedakârlığı gerekiyor. Fedakârlığı yapan 8 bin 500 personelimize canı gönülden teşekkür ediyorum\" dedi.



Uysal, kurban bayramının 9 gün olmasına dikkat çekerek, \"İstanbullular aslında trafik adına da bayram yapıyorlar. Herhalde İstanbul\'u bu kadar sakin olmamıştı. Gerek bayramını İstanbul\'da geçiren vatandaşlarıma iyi bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum gerekse bayramını İstanbul dışında geçirip dönecek vatandaşlarımıza huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum\" dedi.



Bayramını İstanbul dışında geçirmek için yola çıkan vatandaşlara seslenen Uysal, \"Vatandaşlarımız tabii bayram başlangıcındaki kaza haberlerini okudu. Trafik kurallarına uyalım. Bayramı acıyla değil, bayram tadıyla geçirelim. Sadece yanlış yapanlar bunun acısını yaşamıyor. Bütün tanıdıklarına, yakınlarına, dostlarına o acıyı yaşatıyor. Temennimiz herkes kurallara uyar\" şeklinde konuştu.