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(Görüntülü) Husumetlisi tarafından pastanede öldürüldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, pastanede karşılaşıp, tartıştığı husumetlisi Hüseyin A

16 Ekim 2018 17:37

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, pastanede karşılaşıp, tartıştığı husumetlisi Hüseyin A. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Mehmet Kara (26), yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde, Çıksorut Mahallesi\'nde meydana geldi. Tekstil işiyle uğraşan Mehmet Kara, simit almak için girdiği pastanede, aralarında husumet olan Hüseyin A. ile karşılaştı. Kara ile Hüseyin A. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hüseyin A., Kara\'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kara, kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler, sağlık ekibine haber verdi. Hüseyin A. ise bu sırada kaçtı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Kara\'yı ağır yaralı olarak ambulansla Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Kara, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Mehmet Kara\'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verildi. Polis, Hüseyin A.\'nın yakalanması için çalışma başlattı.

 

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