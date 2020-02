(Görüntülü) Hüseyin Yücel: Doğan her kız çocuğu daha eşit ve özgür olsun

İSTANBUL, (DHA) - Bu yıl \'21. Yüzyılda Kadın\' temasıyla düzenlenen 5\'inci Genç Diplomatlar Konferansı Bahçeşehir Kolejinin Türkiye genelinden 35 kampüsünden 120 lise öğrencisinin katılımıyla Bahçeşehir Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel,\"Diliyorum ki dünyamızda ve ülkemizde doğan her kız çocuğu eşit olsun, özgür olsun ve mutlu olsun\" dedi.





Bahçeşehir Koleji öğrencileri tarafından düzenlenen Bahçeşehir Koleji Genç Diplomatlar Konferansı’nda bu yıl 2 gün boyunca \'21\'inci Yüzyılda Kadın\' teması konuşuldu. Temanın alt başlığı ise \'eğitimde, iş hayatında ve toplumda kadın\' olarak belirlendi. Delegeler halinde konuşma yapan ve farklı ülkelerin kadına bakış açılarını tartışan öğrenciler aynı zamanda bu sorunlara çözüm yolları da aradı.





YÜCEL: ÇALIŞANLARIMIZIN YÜZDE 75\'İ KADIN





Konferansın açılış konuşmasını yapan Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, \"Kız çocuklarının okullardaki başarısı erkek çocuklardan daha da ileride. Aynı gelişim iş dünyasında da yaşandı. Bahçeşehir Koleji olarak gururla söylüyorum ki 12 bin çalışanımız var, yüzde 75\'i kadın. Sadece öğretmen değil üst düzey yönetici anlamında çalışanlarımızın büyük bir kısmı kadın\" diye konuştu.





\"DİLEĞİM HER KIZ ÇOCUĞU DAHA EŞİT VE ÖZGÜR OLSUN\"





Türkiye\'deki kadına bakış açısını öğrencilerin değiştireceğine inandığını söyleyen Yücel, \" Ülkemizde her ne kadar genelleştirmesek bile \'kadın şu işi yapamaz, kadından yönetici, mühendis olmaz\' gibi kötü bir algı var. Bu algıyı özellikle ülkemizde sizler değiştireceksiniz. Ulusal veya uluslararası bazlı almış olduğunuz başarılarla ülkemizdeki asıl kadının gücünü siz kanıtlayacaksınız. Diliyorum ki dünyamızda ve ülkemizde doğan her kız çocuğu eşit olsun, özgür olsun ve mutlu olsun\" ifadelerini kulandı.





PROF. DR. YALÇIN: DEĞİŞİME YÖN VERMEK ÖNEMLİ





Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ise, \"Değişim hiç durmuyor; insanlar, dünya sürekli değişiyor. Değişime ayak uydurmak yerine yön vermek ve içinde olmak bizler için çok önemli. Siz öğrencilerin bu yaşlarda böyle konularda deneyim kazanmanız, toplumları yakından ilgilendiren meselelere yeni bakış açıları getirmek için tartışmalar yapmanız takdire şayan bir durumdur. Çok güzel bir tema seçmişsiniz. Eğer bir toplumda kadınlar hak ettiği yeri almazsa, iş gücüne yeteri kadar katılmazsa o toplumların kalkınması mümkün değildir\" dedi.





DAĞ: KADIN DÜNYA,MEDENİYET VE ÜLKEMİZ DEMEK





Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ da, \"Her zaman çok önemli konulara değiniyorsunuz ama bu yıl seçtiğini tema çok kıymetli. 21\'inci Yüzyılda kadını konuşacaksınız bu bizim için dünya, medeniyet, ülkemiz demek. Çünkü maalesef kadını konuşurken sorundan bağımsız konuşmak mümkün değil. Bugün bütün ülkelerdeki kadınların sorunlarını, problemlerini konuşacaksınız. Ne mutlu bize çözüm yollarını göstereceksiniz. Hem bu toplantı için hem de daha sonra atılacak adımlar için çok kıymetli. Kadın konusunun sadece kadınların işi olmadığını da siz bize gösteriyorsunuz. Toplumun her kesiminden, her yaştan her maddi gruptan kadın ve erkekle birlikte bu konuyu konuşmalıyız\" diye konuştu.





TUNCEL: KIZLARIN BİR İŞİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPACAĞINA İNANIYORUZ





Bahçeşehir Koleji Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi 11\'inci sınıf öğrencisi Elif Tuncel (17) ise, \"Bu seneki temamızı \'21\'inci Yüzyılda Kadın\' olarak belirledik. Çünkü biz kızların bir işi en iyi şekilde yapabileceğine inanıyoruz. Kızlar eğer teşvik edilirse, önem verilirse ve desteklenirse ellerinden gelenin en iyisini yaparlar ve en iyi mühendisler,doktorlar, diplomatlar olurlar. Tema kapsamında, eğitimde kadın,iş hayatında kadın ve toplumda kadını 35 farklı şehirden 120 öğrenci ülkelerin temsilcileri olarak tartışacak. Kadınların karşılaştığı problemlere çözüm önerileri sunacaklar\" ifadelerini kullandı.