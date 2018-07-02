(Görüntülü) Hız yaptı, savruldu, ders almadı... Devrilmekten kurtulamadı

İSTANBUL, (DHA) GEBZE\'de meyve yüklü kamyonun devrilme anı kameraya yansıdı.





Kaza geçtiğimiz hafta Gebze\'de meydana geldi. Otomobilleriyle İstanbul\'a gelen iki arkadaş bir kamyonun hızlı gittiğini fark edip kameraya aldı. Otomobilin hızının 115 kilometreye çıktığı anlarda bile kamyona yetişemeyen iki arkadaş görüntü çekmeyi sürdürdü. Hızla viraja giren kamyon devrilmekten son anda kurtuldu. Ancak ders almayan kamyon sürücüsü hız yapmayı sürdürdü. İkinci kez virajı hızla dönen kamyon bu kez devrildi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüyü çeken 2 arkadaş şaşkınlığını gizleyemezken kamyondaki meyveler yola saçıldı.