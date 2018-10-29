(Görüntülü) Hırsızlık şüphelisi, kamerayı fark edince marketi yaktı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'nın Kadınhanı ilçesinde hırsızlık için girdiği marketteki güvenlik kamerasını fark eden şüpheli, çıkarken iş yerini ateşe verdi. Market yanarak kullanılamaz hale gelirken, jandarma kimliğini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, ilçeye bağlı Örnekköy Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede market işleten G.Y, iş yerini kapatıp Konya şehir merkezine gitti. Bir kişi, marketin arka tarafında bulunan korkulukları kırıp içeri girdi. Marketten para ve sigara çalan şüpheli, çıkarken güvenlik kamerasını fark edince iş yerini ateşe verip, kaçtı. Marketten alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu jandarma ve itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri marketi saran alevlere hemen müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, işyeri tamamem kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri şüphelinin daha önce de benzer iki olaya karıştğı tespit edilen A.K. (17) olduğunu belirledi. Jandarma A.K.\'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.