(Görüntülü) Hırsızlık için girdiği camide kimliğini düşürünce yakalandı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da 3 camiden hırsızlık yapan Suriye uyruklu 16 yaşındaki V.H., camilerden birinde kimliğini düşürünce yakalandı. V.H.\'nin ifadesinde, \'Pişmanım. Bir daha yapmam\' dediği belirtildi. Merkez Meram ilçesinde son 1 ayda 3 farklı camiden saat ve 171 lira para çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olayının yaşandığı camilerden Necip Fazıl Camii\'nde imam, odasını toplarken Suriye uyruklu V.H.\'ye ait kimlik bulup, polise teslim etti. Çalışmalarını V.H.\'nin üzerinde yoğunlaştıran polis, şüpheliyi merkez Meram ilçesi Büyükkovanağzı Mahallesi\'ndeki evinde gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürülen V.H., suçunu itiraf ederek \"Pişmanım. Bir daha yapmam\" dediği belirtildi. V.H. hakkında Ankara’da karıştığı bir hırsızlık olayı nedeniyle de 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edildi.